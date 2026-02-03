Макрон заявил, что готовится к разговору с Путиным о завершении конфликта

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что на техническом уровне проводится подготовка к разговору с российским коллегой Владимиром Путиным. Идут переговоры, сообщает ТАСС .

Макрон добавил, что также проводит консультации с партнерами в ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Франции, ведется подготовка к дальнейшим контактам о завершении конфликта.

Действия проводятся по линии так называемой «коалиции желающих» в рамках разработки гарантий безопасности для Киева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще один этап трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной планируют провести 4 и 5 февраля. Они пройдут в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

