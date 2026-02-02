В Кремле назвали дату новых переговоров по Украине в Абу-Даби

Песков: переговоры по Украине в Абу-Даби могут состояться 4–5 февраля

Очередной этап трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной планируется провести 4 и 5 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает газета «Известия» .

«Потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас среда–четверг (встреча — ред.) действительно состоится в Абу-Даби. Мы это можем подтвердить», — заявил Песков.

Он также добавил, что изначально второй раунд должен был начаться в прошлое воскресенье, 1 февраля.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский также анонсировал проведение нового этапа трехсторонних переговоров 4–5 февраля. Их первый раунд состоялся в том же месте 23–24 января.

После завершения первого раунда Песков заявил о положительной оценке российского правительства относительно начала прямого диалога между Москвой и Киевом. Кроме того, он отметил, что переговоры по украинскому вопросу в Абу-Даби оказались крайне непростыми и деликатными.

