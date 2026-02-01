сегодня в 03:57

Второй раунд переговоров по Украине может пройти в Каср аш-Шати

Первый раунд переговоров по Украине в столице ОАЭ Абу-Даби, предположительно, прошел во дворце Каср аш-Шати. Именно этот дворец может стать площадкой и для второго раунда переговоров, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что Каср аш-Шати весьма подходит для проведения скрытых от глаз наблюдателей встреч: это закрытая резиденция, используемая для приема иностранных делегаций и конфиденциальных переговоров.

23 января в Абу-Даби состоялся первый день консультаций по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, а 24 января прошла вторая встреча.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Украинскую сторону трехсторонней рабочей группы представлял секретарь СНБО Рустем Умеров.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил прессе о планах продолжить переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби 1 февраля.

