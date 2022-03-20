РИАМО - 20 мар. 2-летний мальчик выпал из окна на 9 этаже дома в Сергиево-Посадском округе, ребенок скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По предварительным данным, ребенок находился в квартире вместе с родителями.

По факту гибели ребенка прокуратура начала проверку, во время которой оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.

Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль.