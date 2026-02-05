Фетисов прокомментировал участие россиян в Олимпиаде, откуда выгнали страну

Фетисов сказал, что пожелает удачи спортсменам из РФ на Олимпиаде

Хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с kp.ru заявил, что выступать без флага и гимна на Олимпиаде — не норма. Нельзя делать вид, что ничего не происходит.

Для некоторых спортсменов их мечта неосуществима. Многие тяжело переживают невозможность участия под своим флагом.

«Мы должны думать о будущем, о детях, которые сегодня идут в секции, смотрят, в каких условиях их кумиры выходят на арены. Если мы приучим их к мысли, что можно соглашаться на унижение, мы потеряем гораздо больше, чем медали», — отметил хоккеист.

Фетисов подчеркнул, что считает «неправильным смотреть на то, откуда Россию выгнали». Тем не менее, хоккеист все равно пожелает удачи отечественным спортсменам на ОИ.

Зимние Олимпийские игры 2026 года будут идти с 6 по 22 февраля в итальянских областях Венето и Ломбардия. Спортсмены из России и Беларуси могут участвовать только как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.