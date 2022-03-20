РИАМО - 20 мар. 2-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 9 этаже в Сергиево-Посадском округе, в это время дома был папа малыша, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Папа остался в квартире с двумя детьми. В одной комнате оставили (открытой - ред.) дверь на балконе для проветривания. Папа отвлекся, сын вышел из комнаты. Когда мужчина пошел за мальчиком, обнаружил, что он выпал с балкона», - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

Малыш погиб от полученных травм до приезда скорой помощи. По данному факту началась проверка подмосковной прокуратуры.

«Соболезнования семье. Будьте внимательны. Не оставляйте детей без внимания», - заключила детский омбудсмен Подмосковья.