Милонов рассказал про «получившего в пузо» узбека-транса* в борделе в Петербурге

Милонов попал в драку во время рейда по борделям в Петербурге

Депутат Государственной думы Виталий Милонов опроверг информацию о том, что во время рейда по публичным домам Санкт-Петербурга на него напала девушка. Народному избраннику начал хамить один из транссексуалов*, который проживал в РФ незаконно, и из-за грубости «получил чуть-чуть», сообщает «Абзац» .

До этого Telegram-каналы писали, что во время рейда в одном из домов на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге на депутата набросилась девушка.

«Да нет, кто же на меня нападет? Трансы* пытались себя по-хамски вести, один узбек, за что получил чуть-чуть в пузо», — заявил Милонов.

Депутат рассказал, что у одного из трансвеститов-проституток* были просрочены документы. Его передали в полицию.

Милонов рассказал, что рейд организовали после обращения в его приемную гимназистов. Они поделились, что заметили странное объявление к 14 февраля. Затем попросили проверить место. Народный избранник добавил, что будет и дальше проводить рейды по борделям.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.