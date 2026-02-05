24 окоченевших трупа нашли в приюте для животных под Петербургом

В социальных сетях была опубликована информация о том, что в приюте для питомцев в Ломоносовском районе Ленинградской области, начали массово погибать животные. Волонтеры считают, что причина в их недобросовестном содержании, сообщает « МК в Санкт-Петербурге ».

В социальных сетях появились жуткие фото погибших питомцев. Работники Управления ветеринарии Ленинградской области, отправившиеся на место происшествия, увидели 24 трупа животных (18 собак и 6 кошек). Тела нашли в деревянных бытовках.

Трупы вывезли. Также была проведена дезинфекция места и взяты пробы. Их отправили для дальнейшего исследования.

В соцсетях волонтеры допустили, что питомцы умерли из-за жутких условий содержания. До этого неравнодушные люди заявляли, что животных не кормят по несколько суток. Также их заставляют сидеть в заколоченных бытовках без свежего воздуха и света.

Когда в приют приезжали люди с проверкой, им показывали только конкретные места. Во время подобных визитов изучить весь приют было невозможно.

