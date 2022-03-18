РИАМО - 18 мар. Чтобы сохранить и восстановить иммунитет весной, необходимо соблюдать режим сна, снизить уровень стресса, увеличить регулярные физические нагрузки и избавиться от вредных привычек, сообщила РИАМО врач-эпидемиолог Яна Кузьмичева.

«Иммунная система ежедневно подвергается атаке микробов, и если она находится на низком уровне, то наш организм легко подвергается сезонным заболеваниям», - рассказала Кузьмичева.

Она добавила, что важным фактором является здоровый сон. В среднем человеку достаточно 7-8 часов для того, чтобы выспаться, но все зависит от индивидуальных особенностей организма.

Второй фактор - снижение уровня стресса. Специалист посоветовала отвлекаться от переживаний, связанных с работой, и проводить время за любимым хобби. Например, арт-терапия в таких ситуациях поможет выплеснуть накопившиеся эмоции и успокоиться.

Еще одним способом является увеличение регулярных физических нагрузок. Например, если нет возможности ходить в спортзал и заниматься самостоятельно, то рекомендуется больше ходить пешком и воздержаться от использования лифта.

«Не нужно сразу бежать и пить витамины или поливитамины, для того чтобы укрепить иммунитет. Если человек просто такими оптимальными способами может создать для себя окружающую обстановку, то и сам организм будет на это настраиваться», - отметила Кузьмичева.

Эксперт посоветовала по возможности отказаться от вредных привычек.

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