День войск ПВО Сухопутных войск России празднуют 26 декабря

26 декабря у некоторых отечественных военных профессиональный праздник — День Войск противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ. Их в стране создали в 1915 году, когда появились первые легкие артиллерийские батареи для стрельбы по авиации противника. Дата и считается днем основания данных войск.

Солдаты, служащие в них, защищают войсковые соединения от средств, с помощью которых противник может нападать с воздуха. Вооружения и техника противника поражаются на разном удалении и высотах. Среди них и стратосфера.

Для этого Войска ПВО обладают современной техникой. Среди нее радиолокационные системы, артиллерийские, зенитные ракетные, пушечно-ракетные и переносные комплексы.

Войсковая ПВО развивается и дальше. Создаются и внедряются новые установки, технические разработки.

Улучшение комплексов ЗРК, РЛС, направлено на сокращение времени обнаружения и поражения целей, увеличение зоны поражения, повышение точности, мобильности, скрытности и автономности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.