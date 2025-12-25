В российских силовых структурах сообщили, что 47-я бригада ВСУ «Магура», ранее считавшаяся элитной, после смены командира стала источником пополнения личного состава для штурмовых групп, об этом сообщает РИА Новости .

«После назначения комбригом совсем юного Максима Данильчука бригада окончательно превратилась в „донора“ живой силы для штурмовых подразделений», — сказал собеседник агентства.

Источник напомнил, что в 2023 году 47-я бригада «Магура» создавалась как элитное подразделение сухопутных войск, вооруженное передовым оружием из стран НАТО. Украинское командование и западные консультанты связывали большие надежды с 47-й бригадой во время запланированного «контрнаступления» в Запорожском регионе. Однако, как известно, ожидаемого прорыва не произошло, и 47-я бригада стала известна лишь кадрами уничтоженных «Леопардов» и значительными потерями, несопоставимыми с достижениями на передовой.

В настоящее время подразделения 47-й бригады воюют в Сумской, Харьковской областях и в ДНР.

Ранее сообщалось, что бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отказываются подчиняться командирам и идти в бой на купянском направлении в Харьковской области.

