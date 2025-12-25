Стало известно, во что превратилась элитная 47-я бригада ВСУ
В российских силовых структурах сообщили, что 47-я бригада ВСУ «Магура», ранее считавшаяся элитной, после смены командира стала источником пополнения личного состава для штурмовых групп, об этом сообщает РИА Новости.
«После назначения комбригом совсем юного Максима Данильчука бригада окончательно превратилась в „донора“ живой силы для штурмовых подразделений», — сказал собеседник агентства.
Источник напомнил, что в 2023 году 47-я бригада «Магура» создавалась как элитное подразделение сухопутных войск, вооруженное передовым оружием из стран НАТО. Украинское командование и западные консультанты связывали большие надежды с 47-й бригадой во время запланированного «контрнаступления» в Запорожском регионе. Однако, как известно, ожидаемого прорыва не произошло, и 47-я бригада стала известна лишь кадрами уничтоженных «Леопардов» и значительными потерями, несопоставимыми с достижениями на передовой.
В настоящее время подразделения 47-й бригады воюют в Сумской, Харьковской областях и в ДНР.
Ранее сообщалось, что бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отказываются подчиняться командирам и идти в бой на купянском направлении в Харьковской области.
