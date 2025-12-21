Бойцы 13-й бригады Нацгвардии Украины отказываются идти в бой под Купянском
Бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отказываются подчиняться командирам и идти в бой на купянском направлении в Харьковской области.
Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на перехваченные переговоры.
«На купянском направлении в районе Нечволодовка боевики 13 ОБрОН НГ „Хартия“ отказываются продолжать выполнение задачи. Пока их шлют в бесполезные контратаки, где утилизируют целыми пачками, раненые боевики саботируют приказы», — рассказал собеседник агентства.
В качестве примера был приведен диалог между военнослужащими с позывными Дум и Макао, в котором один подтвердил другому, что «хлопцы дальше не хотят выполнять миссию».
Ранее российское оборонное ведомство сообщало об освобождении населенных пунктов Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.