сегодня в 05:59

Бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отказываются подчиняться командирам и идти в бой на купянском направлении в Харьковской области.

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на перехваченные переговоры.

«На купянском направлении в районе Нечволодовка боевики 13 ОБрОН НГ „Хартия“ отказываются продолжать выполнение задачи. Пока их шлют в бесполезные контратаки, где утилизируют целыми пачками, раненые боевики саботируют приказы», — рассказал собеседник агентства.

В качестве примера был приведен диалог между военнослужащими с позывными Дум и Макао, в котором один подтвердил другому, что «хлопцы дальше не хотят выполнять миссию».

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об освобождении населенных пунктов Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике.

