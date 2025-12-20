Армия России освободила Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР Спецоперация сегодня в 13:50

Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село Высокое в результате активных боевых действий взяли под контроль подразделения «Северной» группировки войск. Подразделения «Центральной» группировки войск освободили населенный пункт Светлое ДНР и продолжили уничтожение окруженного противника в населенном пункте Димитров. Ранее стало известно, что группировка войск «Восток» ВС РФ полностью освободила ДНР в своей зоне. Также подразделения группировки успешно наступает в Запорожской и Днепропетровской областях.