Армия России освободила Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР

Спецоперация

Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село Высокое в результате активных боевых действий взяли под контроль подразделения «Северной» группировки войск.

Подразделения «Центральной» группировки войск освободили населенный пункт Светлое ДНР и продолжили уничтожение окруженного противника в населенном пункте Димитров.

Ранее стало известно, что группировка войск «Восток» ВС РФ полностью освободила ДНР в своей зоне. Также подразделения группировки успешно наступает в Запорожской и Днепропетровской областях.

