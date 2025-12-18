сегодня в 18:21

Группировка войск «Восток» ВС РФ полностью освободила ДНР в своей зоне

Группировка войск «Восток» ВС РФ полностью освободила Донецкую Народную Республику в своей зоне. Также она успешно наступает в Запорожской и Днепропетровской областях, заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств, сообщает ТАСС .

ВС РФ взяли под контроль стратегическую инициативу в зоне спецоперации. Это происходит, несмотря на крупную помощь Запада Украине.

Российские войска освободили около 300 населенных пунктов в этом году. ВС РФ установили контроль над более 6,3 тыс. квадратных метров территории.

50% Константиновки в ДНР освобождены российскими солдатами. В Вооруженных силах Украины фиксируется массовое дезертирство.

