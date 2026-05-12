В Люберцах ветерану СВО передали кресло-коляску

Люберчанин получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи и сейчас проходит реабилитацию. Новая кресло-коляска поможет сделать его передвижение во время прогулок более комфортным.

«Забота об участниках специальной военной операции, помощь в реабилитации и адаптации были и остаются для нас задачей №1. Чтобы сделать передвижение бойца во время прогулок более комфортным, совместно с руководством Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области при поддержке партии «Единая Россия» передали Николаю кресло-коляску вездеход ступенькоход», — отметил Владимир Волков.

Глава округа навещал Николая и его супругу Ольгу в сентябре 2025 года. Тогда в квартире установили электрические подъемники для санузлов и перемещения по дому, а также предоставили функциональную медицинскую кровать.

«Мы продолжим делать все, чтобы наш Герой как можно скорее восстановился. Николай, Оля, спасибо вам за вашу доброту и гостеприимство. Низкий поклон за ваш дух, стойкость и любовь, вы — пример для всех нас!» — подчеркнул Владимир Волков.

В Московской области действует 77 мер поддержки участников СВО и их семей. Они включают выплаты, льготы, программы обучения, трудоустройства и реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.