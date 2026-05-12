В Солнечногорске завершат благоустройство двух набережных летом

Работы по благоустройству береговой линии в Тимоново и обновлению пирсов на набережной «Выстрел» в Солнечногорске планируют завершить летом 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске возобновили работы на береговой линии в районе Тимоново и приступили к обновлению пирсов на набережной «Выстрел». После завершения проектов здесь создадут условия для прогулок, отдыха у воды и рыбной ловли.

Реконструкция в Тимоново охватывает участок от пешеходного моста через Сенеж вдоль озера до дома № 16 на Подмосковной улице. После зимней паузы специалисты приступили к завершающему этапу: монтируют систему освещения, устанавливают перильные ограждения и благоустраивают прилегающую территорию. Завершить работы планируют до 1 июля 2026 года.

Концепцию обновления пирсов на набережной «Выстрел» утвердят до 1 июня 2026 года. Проект предусматривает строительство двух пирсов площадью 500 и 133 кв. м из долговечной экодоски. На них разместят 23 малые архитектурные формы, в том числе скамейки и навесы для рыбаков.

«С жителями определили приоритеты и контролируем ход работ. Наша задача — сделать Сенеж местом, где нравится отдыхать. И этим летом озеро покажет себя во всей красе. А мы будем следить, чтобы подрядчики не расслаблялись», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Проекты реализуют в рамках программы «Городская среда» партии «Единая Россия».

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.