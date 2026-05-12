Единороссы проведут квесты-ралли в трех городах Подмосковья

Серия городских квестов в формате ралли пройдет 23 мая в Видном, 30 мая в Балашихе и 6 июня в Королеве. Участники познакомятся с результатами народной программы партии и увидят обновленные объекты в своих городах, сообщает пресс-служба «Отделения ЕР» Московской области.

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» запускают в Подмосковье интерактивный проект, в рамках которого жители смогут в игровой форме узнать о реализованных инициативах народной программы. Участникам предстоит решать головоломки и логические задания, чтобы найти преобразившиеся парки, школы, стадионы, поликлиники и другие объекты, обновленные по обращениям граждан.

«Мы хотим показать, что народная программа партии — это реальные изменения в городах, которые можно увидеть и оценить. Формат городского ралли выбран не случайно: он объединяет команды, добавляет азарта и оставляет яркие впечатления», — отметила руководитель МГЕР в Московской области Диана Алумянц.

Она добавила, что регистрация на квест уже открыта, а участники и победители получат памятные сувениры и призы.

По задумке организаторов, каждый город станет большим игровым полем, где каждая точка маршрута связана с конкретным объектом народной программы — от новой спортивной площадки до благоустроенной набережной или центра дополнительного образования. Игровая механика отражает принцип работы программы: инициатива жителей, проектирование, выделение бюджетных средств и ввод объекта в эксплуатацию.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, включает более 400 положений. При ее формировании поступило свыше 2,5 млн предложений, из них 780 тыс. — от жителей Подмосковья. В настоящее время партия проводит отчет о реализации программы за пять лет.

Подать заявку на участие в квесте «Город пЕРемен» можно на сайте gorod-peremen.ru и в официальных сообществах партии и «Молодой Гвардии» в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.