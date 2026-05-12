Ветеран из Люберец завоевал серебро на Кубке мужества в Истре

Инклюзивный спортивный фестиваль «Кубок мужества» среди ветеранов боевых действий прошел в Истре и был приурочен к празднованию 9 Мая. Представители Люберец завоевали призовые места в нескольких дисциплинах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Честь городского округа Люберцы на соревнованиях защищали члены ассоциации ветеранов СВО Иван Монец, Юрий Данилов, Андрей Парфенов, Сергей Сергеев и Алексей Ушаков. В этом году программу фестиваля расширили: участники состязались в настольном теннисе, фиджитал-тактической стрельбе и спортивном метании ножа.

По итогам турнира Сергей Сергеев занял второе место в дисциплине «спортивное метание ножа». Иван Монец и Юрий Данилов стали четвертыми в стрельбе, а Андрей Парфенов показал достойный результат в настольном теннисе.

«Наша команда достойно представила Люберцы на фестивале, и каждый участник показал силу духа, волю к победе и отличные спортивные результаты. Также благодарим группу поддержки, а именно Кристину, дочь ветерана СВО Юрия Данилова, за помощь во время соревнований», — отметил руководитель люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области Александр Кулагин.

Фестиваль стал значимым событием для развития адаптивного спорта и популяризации здорового образа жизни среди ветеранов боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.