Мирошник заявил, что Киев не прокормит армию в 800 тысяч человек
Заявления украинского президента Владимира Зеленского о планах иметь армию в 800 тысяч человек, прозвучавшие в числе прочих 20 пунктов на переговорах в США, не соответствуют действительности. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина не сможет прокормить такую армию, сообщает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что идея содержания 800-тысячной армии противоречит заявленному Зеленским пункту о суверенитете Украины.
«Зеленский говорит, что вот (для Украины — ред.) обязателен суверенитет. И в этом суверенитете, говорит, армия должна быть обязательно 800 тысяч человек. Какая армия для Украины в 800 тысяч человек? То есть априори этот подход означает одну простую вещь: это армия, которую не сможет прокормить Украина», — подчеркнул дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Мирошник предположил, что содержание украинской армии будет возложено, скорее всего, на какую-то другую страну. Мирошник выразил сомнение в смысле первого пункта плана Зеленского, провозглашающего суверенитет, если страна не способна самостоятельно содержать свою армию.
24 декабря Зеленский представил журналистам план из 20 пунктов, обсужденный, по его словам, на переговорах с США. Среди прочего, этот план предусматривает подтверждение суверенитета Украины, договор о ненападении между Россией и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения (без конкретики), гарантии безопасности (также без деталей) и фиксацию численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время.
