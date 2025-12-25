Мирошник заявил, что Киев не прокормит армию в 800 тысяч человек

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о планах иметь армию в 800 тысяч человек, прозвучавшие в числе прочих 20 пунктов на переговорах в США, не соответствуют действительности. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина не сможет прокормить такую армию, сообщает ТАСС .

Дипломат подчеркнул, что идея содержания 800-тысячной армии противоречит заявленному Зеленским пункту о суверенитете Украины.

«Зеленский говорит, что вот (для Украины — ред.) обязателен суверенитет. И в этом суверенитете, говорит, армия должна быть обязательно 800 тысяч человек. Какая армия для Украины в 800 тысяч человек? То есть априори этот подход означает одну простую вещь: это армия, которую не сможет прокормить Украина», — подчеркнул дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Мирошник предположил, что содержание украинской армии будет возложено, скорее всего, на какую-то другую страну. Мирошник выразил сомнение в смысле первого пункта плана Зеленского, провозглашающего суверенитет, если страна не способна самостоятельно содержать свою армию.

24 декабря Зеленский представил журналистам план из 20 пунктов, обсужденный, по его словам, на переговорах с США. Среди прочего, этот план предусматривает подтверждение суверенитета Украины, договор о ненападении между Россией и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения (без конкретики), гарантии безопасности (также без деталей) и фиксацию численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время.

