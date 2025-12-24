Зеленский назвал 20 пунктов мирного плана, которые обсуждаются в США

Он уточнил, что по некоторым пунктам мирного компромисса до сих пор нет информации. В том числе и по теме территорий.

Первый пункт — подтверждение суверенитета Украины. Затем идут соглашение о ненападении между РФ и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения, гарантии безопасности, численность ВСУ — 800 тыс. человек в мирное время.

Пятый пунктом стало то, что США, НАТО и ЕС предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. При вторжении в РФ должны последовать военный ответ и восстановление санкций.

После этого идут: Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах, Украина станет членом ЕС (Киев хочет зафиксировать дату вступления). Еще прописано то, что пакет глобального развития будет определен в отдельном инвестсоглашении.

Пункт № 9 — создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления с целью привлечения в них 800 млрд долларов, № 10 — Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США, № 11 — безъядерный статус Украины.

В 12-м пункте прописано о Запорожской АЭС. США предлагают трехстороннее управление, где американцы — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина — 50 на 50. Компромисса по этому вопросу еще нет.

Затем отмечено, что должны быть образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости.

Самый сложный пункт — № 14. В нем говорится о территориях. Один из вариантов решения: РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — «стоим там, где стоим». РФ хочет, чтобы ВСУ вышли из Донецкой области, США предлагают создать свободную экономическую зону. Если не будет согласия по формуле «стоим там, где стоим», то такая зона может быть принята только через референдум, и тогда на него нужно выносить весь документ.

Затем отмечено, что РФ и Украина обязуются не изменять договоренности силой, Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности, а Кинбурнская коса будет демилитаризована.

В пункте № 17 прописано, что должен быть обмен пленными «всех на всех», возвращение гражданских, детей и политзаключенных. Далее Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Потом отмечено, что данное соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.

И последний пункт: после того как все стороны согласятся с соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сделал заявление о ходе переговоров по украинскому урегулированию. Он сказал, что «мяч в переговорах по Украине находится на стороне России».

