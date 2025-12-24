Постоянный представитель США при НАТО прокомментировал план по Украине

Уитэкер: мяч в переговорах по Украине находится на стороне России

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в ходе интервью телеканалу Fox News сделал заявление о ходе переговоров по украинскому урегулированию, сообщает «Лента.ру» .

«Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России», — сказал американский дипломат, комментируя текущую ситуацию.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и его команда переговорщиков «продолжают прилагать огромные усилия для завершения украинского конфликта».

Ранее Уитакер сообщал, что на столе переговоров находятся четыре ключевых документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии со стороны США, а также план послевоенного экономического восстановления. По его словам, все эти документы активно обсуждаются, и у Вашингтона сейчас «довольно хорошее понимание того, чего хочет Украина».

