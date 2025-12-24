Уитэкер рассказал о мирном плане украинского урегулирования

Уитэкер: на переговорах по Украине обсуждаются четыре итоговых документа

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине работают над четырьмя ключевыми документами. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, сообщает ТАСС .

«На столе переговоров сейчас четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира», — сказал дипломат.

Он добавил, что все документы обсуждаются в режиме реального времени и у американской стороны теперь «довольно хорошее понимание того, чего хочет Украина».

Ранее президент США Дональд Трамп выражал надежду на то, что ему удастся достичь прогресса в разрешении этого кризиса.

