В Сумской области, в районе населенного пункта Мирополье, произошло уничтожение украинской бронетехники. Колонну удалось остановить силами отряда «Каштан» из состава спецназа «АХМАТ» Министерства обороны России, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, две единицы бронированных машин — бронеавтомобили «Казак» и «Хаммер» — передвигались по дороге. Экипажи, вероятно, надеялись остаться незамеченными или рассчитывали на защиту брони.

Однако их маршрут был обнаружен бойцами отряда «Каштан» из состава спецназа «АХМАТ» Минобороны России. После обнаружения целей к операции присоединились военнослужащие отряда «Питерский» того же подразделения, а также личный состав 15-го танкового полка.

В результате проведенных прицельных ударов обе бронемашины были выведены из строя и полностью уничтожены. Военнослужащие приняли решение продолжить движение без техники и оставили бронемашину «Хаммер», полагая, что передвижение пешим порядком повысит их шансы. Однако этот рискованный шаг оказался неверным. Подразделение под командованием бойца с позывным «Питерский» настигло группу в том же населенном пункте и завершило их попытку прорыва.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.