Зеленский созвонился с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по телефону провел переговоры со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который также является зятем американского лидера Дональда Трампа. О чем именно украинский президент говорил с Уиткоффом и Кушнером, не сообщается, пишет ТАСС .

Содержание беседы осталось за кадром, однако было упомянуто, что в обсуждении участвовали секретарь Совета безопасности Украины Рустем Умеров, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель МИД Андрей Сибига, его заместитель Сергей Кислица и другие официальные лица.

Зеленский отметил, что беседа с Уиткоффом и Кушнером была весьма продуктивной. Он подчеркнул, что обсуждались важные детали сотрудничества и были предложены «интересные идеи», способные принести общие результаты и обеспечить устойчивый мир. Он также выразил надежду, что эти рождественские договоренности и обсужденные предложения окажутся полезными.

По заявлению Зеленского, достигнута договоренность о повторной беседе между Умеровым, Уиткоффом и Кушнером 25 декабря. Точное время, когда состоится этот разговор, он не уточнил.

Ранее 24 декабря Зеленский представил журналистам детали плана, состоящего из 20 пунктов, который, по его словам, обсуждался на переговорах в США. В него, в частности, входят установление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и закрепление безъядерного статуса Украины.

