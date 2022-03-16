РИАМО - 16 мар. Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Мера начинает действовать с 16 марта. Такое решение было принято после выхода РФ из Совета Европы.

Ранее за выход России из Совета Европы проголосовали члены Парламентской ассамблеи Совета Европы. Решение поддержали 216 из 219 депутатов. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что РФ приняла решение о выходе из Совета Европы самостоятельно.

Члены фракции ЛДПР в Госдуме заявили о намерении провести референдум о возвращении смертной казни за особо тяжкие и осуждаемые преступления в связи с выходом РФ из Совета Европы.