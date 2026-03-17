Силы ПВО сбили еще один украинский дрон на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня 16 марта предприняли множество попыток атаковать дронами российскую столицу, однако ни одна не увенчалась успехом. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что ночью 17 марта на подлете к городу сбит очередной беспилотник.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее Собянин сообщал, что на пути к Москве сбиты еще два беспилотника. В общей сложности за последние двое суток противник задействовал для своих атак более 250 дронов, но все они были успешно уничтожены.

