РИАМО - 16 мар. Фракция ЛДПР в Государственной думе заявила о намерении организовать референдум об отмене смертной казни в России за особо тяжкие и осуждаемые обществом преступления, сообщается в Telegram-канале партии.

В частности, предлагается применять эту меру за коррупцию в особо крупном размере, изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и другие преступления.

Такое решение в партии объяснили тем, что Россия покидает Совет Европы. При этом в партии отметили, что смертная казнь имеет широкое применение за пределами Евросоюза, например в США, Китае, Японии и еще 49 государствах.

«Граждане России вполне зрелы, чтобы самостоятельно принять это важное решение», – отметили в ЛДПР.