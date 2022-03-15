РИАМО - 15 мар. Россия приняла решение покинуть Совет Европы по собственной воле. Соответствующее заявление сделал вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

«В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию», – написал Толстой в своем Telegram-канале.

Письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы уже вручили генеральному секретарю организации.

Толстой добавил, что это «взвешенное и обдуманное решение».

Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав и свобод человека и гражданина, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.