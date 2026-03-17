Собянин: уничтожено еще шесть БПЛА, летевших на Москву
Российские силы ПВО продолжают отражать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к городу сбито шесть беспилотников.
«Уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении.
На момент публикации заметки никакой информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее Собянин сообщал, что на пути к Москве сбиты еще два беспилотника. В общей сложности за последние двое суток противник задействовал для своих атак более 250 дронов, но все они были успешно уничтожены.
