Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ снижается

Заболеваемость в России ОРВИ и гриппом снижается, при этом активная циркуляция респираторных вирусов в стране продолжается, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Несмотря на общее снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, в весенний период продолжается активная циркуляция респираторных вирусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 11-й неделе 2026 года в России было зарегистрировано 639 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.

Ранее кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева рассказала, какие вирусы преобладают в России. По ее словам, сейчас активность гриппа снижается, а среди других ОРВИ лидируют риновирусы и аденовирусы.

