Риновирусы и аденовирусы циркулируют в России в текущем сезоне

Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева рассказала, какие вирусы преобладают в России. По ее словам, сейчас активность гриппа снижается, а среди других ОРВИ лидируют риновирусы и аденовирусы, сообщает РИА Новости .

На долю риновирусов приходится 41%, а аденовирусов — 40%.

Эксперт пояснила, что эти заболевания переносятся значительно легче гриппа, реже вызывают осложнения и требуют госпитализации лишь в некоторых случаях.

Вахрушева отметила, что заражение риновирусом часто проявляется обычным насморком без температуры. Однако даже при легких симптомах важно соблюдать эпидемиологический режим: носить медицинскую маску и ограничивать контакты.

