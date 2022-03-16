Военная спецоперация на Украине идет уже 21-й день. За это время Россия подверглась беспрецедентным санкциям, которые могут привести к глубокой рецессии и Европу. Как развивается ситуация и какие ответные меры вводят в России, читайте в материале РИАМО.

Ход спецоперации

– На утро 16 марта известно, что в ходе военной спецоперации всего уничтожено 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной техники — такие данные передает Министерство обороны РФ.

– Еще ведомство сообщает, что группировка войск Луганской народной республики ведет бои в городской черте Северодонецка, а подразделения войск Донецкой народной республики взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.

– Также в Минобороны РФ утверждают, что за прошедшие сутки российские авиация и средства противовоздушной обороны сбили два украинских Су-25, один МиГ-29 и четыре беспилотника.

– По данным Министерства обороны РФ, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 128 военных объектов Украины.

– По словам главы российской делегации, участвующего в переговорах, Владимира Мединского, общение с партнерами из Киева идет тяжело. Цель России остается прежней – нейтральная и независимая Украина.

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Ситуация в мире

– Президент США Джо Байден утвердил бюджет, предусматривающий выделение 13,6 миллиарда долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.

– Европейский союз запретил покупать и расширять доли в компаниях, работающих в энергетическом секторе России. Помимо этого, ЕС запретил сделки с российскими компаниями, в которых государственная доля превышает 50%.

– О расширении санкционного списка заявила Канада – в него включили еще 15 должностных лиц, в том числе министра экономического развития Максима Решетникова и официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 24 марта пройдет внеочередной саммит альянса. Участники встречи обсудят ситуацию на Украине и меры по усилению обороны НАТО.

– Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий изготавливать и распространять информацию, направленную «на пропаганду действий государства-агрессора», говорится в сообщении пресс-службы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. За нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

– В Международном валютном фонде заявили, что санкции, введенные против России в ответ на ее действия на Украине, нанесут вред всей Европе – страны континента могут столкнуться с глубокой рецессией, ростом финансовых рисков и волной беженцев.

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Ответные меры России

– Министерство иностранных дел России заявило о введении персональных санкций в отношении руководства США и связанных с ним лиц. В частности, ограничения будут распространяться на президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина.

– Помимо этого, МИД РФ сообщил о введении санкций против премьер-министра Канады Джастина Трюдо и еще более 300 парламентариев.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о выходе России из Совета Европы – соответствующее письмо уже передали генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич. Ранее членство в Совете Европы давало россиянам право обращаться в Европейский суд по правам человека. Также стало известно о планах России денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

– Российское правительство составило план поддержки отечественной экономики в условиях ужесточения санкций. На воплощение более 100 новых инициатив направят около триллиона рублей.

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Реакция иностранных компаний

– Производитель шин из Франции Michelin принял решение приостановить производство в России, а также временно прекратить экспорт.

– Американский производитель лекарств Eli Lilly заявил об ограничении экспорта не жизненно необходимых лекарств в Россию. Это первый гигант фармацевтической отрасли, решивший сократить ассортимент медикаментов в РФ.

– Корпоративный мессенджер Slack сообщил о старте отключения клиентов в России, поскольку стремится соблюдать международные санкции и политику материнской компании.

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