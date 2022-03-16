РИАМО - 16 мар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада не имели желания мирно разрешить ситуацию вокруг Украины.

По его словам, сейчас ситуация не столько в самой Украине, сколько в том, каким будет новый мировой порядок.

«США подмяли под себя всю Европу. Это эпохальный момент в современной истории. Он отражает битву за то, как будет выглядеть миропорядок», — сказал Лавров в эксклюзивном интервью телеканалу РБК.

Глава МИД РФ также упрекнул США и ЕС в том, что они постоянно подменяли понятия и нарушали базовые международные права.

Ранее Лавров сообщал, что переговорный процесс с Украиной идет непросто, однако «есть надежда на достижение компромисса».

Кроме того, помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию по переговорам с Украиной, заявил, что Киев предложил рассмотреть варианты нейтралитета по принципу Австрии или Швеции.