РИАМО - 16 мар. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию по переговорам с Украиной, заявил, что Киев предложил рассмотреть австрийский или шведский варианты нейтралитета, сообщает Nation News.

Мединский подчеркнул, что власти Украины видят в дальнейшем свою страну как нейтральное демилитаризованное государство с собственной армией и военно-морским флотом.

По его словам, обсуждение данных вопросов идет на уровне взаимодействия руководств министерств обороны РФ и Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговорный процесс с Киевом идет непросто, однако есть надежда на достижение компромисса.

Спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации Украины началась 24 февраля. После этого страны ЕС и Запада стали массово вводить санкции против РФ, а иностранные компании – покидать отечественный рынок.