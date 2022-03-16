РИАМО - 16 мар. Санкции, введенные против России, будут еще больше заводить отношения с РФ в тупик. Соответствующее заявление опубликовало посольство РФ в США на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

15 марта Америка объявила о введении очередных санкций против России. На этот раз они коснулись официальных представителей страны, среди которых представители оборонного сектора.

В российском посольстве подчеркнули, что «очередная враждебная акция» руководства США препятствует сохранению и без того немногочисленных каналов взаимодействия между двумя странами.

Беспрецедентное число санкций ввели в отношении России в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля.