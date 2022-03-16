РИАМО - 16 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможности принятия модели шведского или австрийского варианта демилитаризованного государства на Украине в качестве компромисса, сообщает Газета.ru.

Данную возможность обсуждают в рамках переговоров Москвы и Киева.

«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и может рассматриваться как компромисс», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля оставил без ответа вопрос о том, будет ли подписание документа с украинской стороной по итогам переговорного процесса увязано с санкциями стран Запада.

«Действительно, тема санкций фигурирует на переговорах, но каких-то подробностей я не могу давать», — подчеркнул Песков.

Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский подчеркнул, что власти Украины в дальнейшем видят свою страну как нейтральное демилитаризованное государство с собственной армией и военно-морским флотом.

Российские Вооруженные силы приступили к проведению спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. Ответом США, ЕС и ряда других стран стало введение беспрецедентных санкций в отношении РФ, которые направлены на ослабление экономики и промышленности страны.