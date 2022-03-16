РИАМО - 16 мар. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что в текущий момент Россия определяет свою будущую судьбу и место в мире. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, РФ не пойдет на уступки в вопросах обеспечения своего суверенитета. Власти страны начали специальную военную операцию, основываясь на точных данных о текущей обстановке в мире.

Нарышкин подчеркнул, что «малейшее промедление в отношении режима в Киеве обернулось бы трагедией».

«России просто не оставили шанса поступить иначе», – резюмировал глава СВР.

Российская спецоперация в Украине началась 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ на этот шаг западные страны ввели экономические санкции в отношении России, а около 250 зарубежных компаний покинули отечественный рынок или приостановили деятельность.