Силы ПВО сбили еще шесть БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 6 беспилотников на пути к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Еще шесть БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.

На момент публикации заметки никакой информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее Собянин сообщал, что на пути к Москве сбиты еще два беспилотника. В общей сложности за последние двое суток противник задействовал для своих атак более 250 дронов, но все они были успешно уничтожены.

