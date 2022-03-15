Дорожные знаки воруют не только в Москве, но и по всей стране. Подростки делают это на спор и выкладывают в соцсети, старьевщики же собирают коллекцию из сломанных знаков или перепродают таким же ценителям диковинок. Обозреватель РИАМО опросила любителей собирать дорожные знаки, чтобы узнать, зачем они это делают и не боятся ли ответственности, а также поговорила о воровстве знаков с психологом и юристом.

Элина, 30 лет, редактор:

«Первый дорожный знак появился у меня во времена студенчества. Мы с одногруппником ехали вдвоем на одном велосипеде и нашли на дороге потрепанный знак «Пешеходный переход». Кажется, он лежал у какого-то забора. Идея забрать его возникла спонтанно и реализована была незамедлительно.

Так и ехали — вдвоем на одном велосипеде, с неожиданно большим и тяжелым знаком под мышкой.

Другой знак «Крутой подъем» я нашла валяющимся в лесу и тоже не смогла устоять. Вот только лес был далеко от дома, так что пришлось ехать с добычей на метро. Вопросов ко мне, как ни странно, не возникло. Остальные знаки из моей небольшой коллекции различного происхождения: что-то так же случайно нашла, что-то забрала при ремонте, что-то купила на «Авито».

Из свежего — честно приобретенный старый световой короб со станции метро: купила его за 15 тысяч рублей, метрополитен сам их продавал. До этого я не совсем честно сняла с сидения вагона наклейку «Держите дистанцию, не садитесь здесь» — наклеила ее на крышку домашнего унитаза.

Знаки — это искусство. Как бы странно это ни звучало, я вижу в них красоту.

Я коллекционирую не только дорожные знаки, но и разные таблички — все это своего рода артефакты нашей эпохи. Обычно мы не обращаем на них внимания как на арт-объекты, а видим в них часть быта, что-то функциональное. Но над созданием всех этих предметов работали люди: кто-то разрабатывал дизайн, кто-то сгибал листы металла, кто-то наклеивал светоотражающую пленку, кто-то повесил знак на столб. Это большая работа.

От года к году внешний вид знаков меняется. Табличка с остановки десятилетней давности совсем не похожа на те, что используют сейчас. А на совсем новых павильонах уже и табличек нет — их заменили световые коробы. Это все часть нашей истории. Но кому придет в голову сохранять этот ее пласт? Только вот таким странным коллекционерам, к числу которых частично отношусь и я.

Конечно, подбирать знаки на улице страшно. Но я успокаиваю себя тем, что моя совесть почти чиста: я беру только то, что «плохо лежит», со столбов ничего никогда не снимала.

Отец сразу же сообщил, что это дело подсудное, и не устает повторять это до сих пор. В общем, не поддерживает, хотя одну из городских табличек мне принес именно он. Друзья относятся к моему хобби скорее с любопытством.

Сейчас у меня в коллекции два дорожных знака, три таблички с остановок, один световой короб из метро, один автомобильный номер ну и штук пять, наверное, разных информационных табличек».

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Ирина, 34 года, дизайнер:

«Мой интерес к дорожным знакам начался с игры в фанты. Мы с друзьями играли на желание, и мне выпало скрутить значок с «Мерседеса». Так как я боялась это делать, мои «добрые» друзья решили заменить наказание на воровство знака. Конечно, я сама ничего не скручивала, просто после урагана в Москве один из таких знаков с надписью «Осторожно, дети!» валялся прямо у пешеходного перехода. Я его забрала и довольная вернулась в компанию. Мой трофей вскоре уехал на дачу и вписался в интерьер, где вместо ковров на стенах висели флаги разных стран.

Потом мы нашли еще один знак по пути на дачу — это была «Главная дорога», — и я снова забрала его с собой. Моя бабушка, которая летом жила на даче, затею не оценила, но снимать со стены знаки не стала.

Мне кажется, что я эти знаки спасаю: забираю с улицы, отмываю, и они становятся арт-объектами. Сейчас в моей коллекции около десяти разных дорожных знаков. Особенно ценю те, что старого образца, — их я купила в интернете.

Что касается ответственности, я понимаю, что скручивать знаки нельзя, поэтому беру лишь то, что нахожу».

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Олеся, 41 год, мастер маникюра:

«Когда моему сыну было 9 лет, он принес домой первый знак, который нашел возле школы («Остановка запрещена»). Я, конечно, очень испугалась, наказала сына, но знак выкидывать не стала — боялась, что кто-то увидит. Спрятала его в кладовую и почти о нем забыла, но сын решил подарить ему новую жизнь — расписал и повесил у себя в комнате.

Через пару лет сын принес домой знаки «Пешеходный переход» и «Трасса 66» — сказал, что купил их на «Авито» на деньги, отложенные с обедов.

Я предупредила его об административной и уголовной ответственности, он покивал головой, но стал приносить домой знаки все чаще. Мне не нравилось, что мы живем как на дороге, но сын объяснил, что собирает коллекцию, и даже отвел меня в магазин старьевщиков, где редкие знаки продавали по высоким ценам.

На сегодняшний день дома около 20 разных знаков — от привычных «Дорога с односторонним движением» до редких «Трасса 66». Сын их покупает в лавке у старьевщиков на Арбате, перепродает каким-то коллекционерам и покупает новые. Естественно, я понимаю, что не все знаки он достал законно. Я уже в это не лезу, но очень его прошу не выкладывать фотографии с ними в соцсети».

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Мнение юриста Вадима Дигина:

«Причиной кражи могут стать как случайность, так и намеренное действие. Ее мотивами могут быть обогащение, использование в личных целях — например, в строительстве, — хулиганство, протест. Ответственность за кражу бывает как административной (штраф), так и уголовной (обязательные или исправительные работы, штраф, лишение свободы при признании деяния вандализмом или хулиганством)».

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Мнение психолога-консультанта Вероники Тюриной:

«С точки зрения психологии можно отметить несколько причин кражи дорожных знаков.

Первая и основная — протест. Например, знак «Парковка и стоянка запрещена» чаще всего воруют из-за несогласия с тем, как и где он расположен. Человек, не имеющий других способов выразить свое возмущение, может пойти на кражу.

Вторая причина — обыкновенное хулиганство. Знак могут украсть на спор или по глупости.

Третья — желание привлечь внимание общественности к порядкам и законам государства. Этим мотивом руководствуются те, кто находится в социально-политической оппозиции».

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