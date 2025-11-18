Оппозиционные партии потребовали отставки правительства Украины

Верховная рада Украины оказалась в глубоком политическом кризисе после громких разоблачений коррупционной схемы в энергетическом секторе, сообщает ТАСС .

Как сообщают депутаты, фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовится заблокировать работу парламента, требуя отставки всего правительства.

Парламентарий Анна Скороход констатировала: «В „Слуге народа“ тоже разброд и шатания, единства в действиях между фракциями и группами на сегодняшний день не найдено».

Поводом для обострения ситуации стало так называемое «дело Миндича» — бизнесмена из окружения президента Зеленского, обвиняемого в создании преступной организации и отмывании 100 миллионов долларов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины уже провело масштабную операцию «Мидас», в ходе которой были получены компрометирующие аудиозаписи общей продолжительностью 1000 часов. Оппозиционные силы требуют не только отставки главы Офиса президента Андрея Ермака и правительства, но и формирования новой парламентской коалиции, что свидетельствует о системном характере политического кризиса, охватившего украинскую власть.