Yle: есть случаи вмешательства в телефонные соединения Финляндии и России

Как сообщает национальная телерадиокомпания Yle, в последнее время участились случаи, когда во время разговоров с российскими абонентами на линии появляются посторонние голоса.

Одна из жительниц Хельсинки рассказала, что при звонке бабушке в Петрозаводск вместо родственницы ответил неизвестный мужчина, спросивший по-русски: «Кто там?». При повторном вызове бабушка утверждала, что не поднимала трубку. Другая финская гражданка столкнулась с аналогичной ситуацией при попытке дозвониться до матери в Выборге — на том конце провода находился неизвестный человек, который не реагировал на вопросы.

Телекоммуникационные компании пока не прокомментировали природу этих технических сбоев, однако специалисты не исключают как проблем с оборудованием, так и возможного внешнего вмешательства в каналы связи между странами.