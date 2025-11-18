Унитаз из 101 килограмма золота от провокационного художника уйдет с молотка

Золотой унитаз за 10 миллионов долларов выставлен на торги Sotheby's

Аукционный дом Sotheby's готовится к продаже одного из самых скандальных произведений современного искусства — полностью функционального унитаза из 18-каратного золота весом 101,2 кг под названием «Америка», сообщает РИА Новости .

Работа знаменитого итальянского художника-провокатора Маурицио Каттелана оценивается примерно в 10 миллионов долларов, при этом точная стартовая цена будет определена по курсу золота на момент начала торгов.

Инсталляция является частью ограниченной серии — второй такой же унитаз был похищен в 2019 году из дворца, где родился Уинстон Черчилль.

Как отмечает сам автор, ирония произведения заключается в демократичности его функции: «Что бы вы ни съели, обед за 200 долларов или хот-дог за 2 доллара, результат будет один и тот же».

Каттелан уже известен рекордными продажами — его знаменитый банан, приклеенный скотчем к стене, был продан в 2024 году за 6,2 миллиона долларов.