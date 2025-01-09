Чистый лист и писсуар: какие произведения искусства сейчас пользуются спросом

Искусствовед, лектор Российского общества «Знание» Валерия Путинцева-Арданская заявила, что сегодня лучше продаются произведения искусства, несущие определенную идею, поэтому зачастую успехом пользуются самые странные экспонаты, например, чистый лист работы художника Роберта Раймана или «Фонтан» художника Марселя Душана — обычный писсуар с надписью сбоку, сообщает «Вечерняя Москва».

«Привлечение внимания к определенной идее определяет ценность и стоимость работы, также ценится диалог с другими идеями в искусстве. Например, произведение живописца Роберта Раймана соприкасается с идеями русского авангардиста Каземира Малевича», — сказала эксперт.

Что касается «Фонтана» Дюшана, признанного одной из самых важных вех искусства последних десятилетий, то сам художник не разделял восторга по этому поводу: он называл эту работу просто «полкой с писсуаром». Позже копию экспоната продали за 1,6 млн долларов.

В 2019 году художник из Италии Маурицио Каттелан представил банан, который приклеил к стене серой изолентой. Работа называлась «Комик». Недавно ее купил миллиардер из Китая Джастин Сан за 6,24 млн долларов, а затем съел банан, публично проведя трансляцию «обеда» в соцсетях.