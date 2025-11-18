Лондону потребовал помощь союзников по НАТО для своего корабля

Как выяснилось, у Великобритании недостаточно собственных военных кораблей, вспомогательных судов и персонала для формирования полноценной авианосной ударной группы. Источники в оборонном ведомстве подтвердили, что развертывание авианосца с истребителями F-35 возможно лишь при обеспечении сопровождения со стороны других стран НАТО.

При этом министр обороны Джон Хейли настаивает на оперативной готовности корабля, а командующий авианосной ударной группой коммодор Джеймс Блэкмор заявляет о полной боевой готовности своего подразделения.

В начале ноября авианосец уже был переброшен в Средиземное море для участия в учениях альянса, однако, как теперь выясняется, его реальная боевая ценность без поддержки союзников остается под вопросом.