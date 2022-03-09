Некоторым москвичам приходится жить по соседству с борделями, устроенными в обычных квартирах, ежедневно терпеть присутствие посторонних людей, пребывающих зачастую в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Куда обращаться, если в жилом доме появился настоящий публичный дом, читайте в материале РИАМО.

Публичные дома по соседству

Бордели в Москве — далеко не редкость. Постоянные клиенты подобных заведений всегда знают, где их искать. Некоторые публичные дома находятся прямо в жилых домах, в обычных квартирах. Как рассказал РИАМО адвокат Константин Ерохин, сейчас это очень распространенная практика. Особенно актуальна эта проблема для домов в Центральном округе столицы.

«В большинстве случаев, к сожалению, подобные учреждения функционируют с ведома местных органов полиции. Иначе просто невозможно представить их столь длительное существование: известны бордели, которые более 20 лет работают в определенных местах и уже стали своеобразной легендой», — сказал эксперт.

Однако такое соседство совсем не устраивает местных жителей: оно приносит стресс и повышенное напряжение, ведь их дом регулярно посещают посторонние в неадекватном состоянии, да еще и по ночам.

Одна из москвичек рассказала РИАМО, что у нее по соседству располагается бордель. Там живут две девушки, которые, по всей видимости, и занимаются проституцией, а также молодой человек, который курирует их. Правда, мужчина приходит только под утро — видимо, чтобы поспать.

«Клиенты к девушкам приходят исключительно вечером, где-то после 21:00 и 22:00. В основном это узбеки и таджики, парни славянской внешности заходят гораздо реже. Слушать эти вздохи, стоны, крики каждый вечер невозможно. Ощущение, что я живу в каком-то порнофильме», — рассказала женщина.

Бывали случаи, когда клиенты устраивали скандалы прямо на лестничной площадке.

«Видимо, они отказывались уходить после того, как закончилось их время. Я боялась выходить за дверь, смотрела в глазок», — отметила собеседница.

Как рассказал РИАМО житель одного из районов ЮВАО Иван (имя изменено), почти в каждом доме есть либо бордель, либо «индивидуалка».

«Кто хоть раз ходил в такие места, всегда по сарафанному радио найдет себе подругу на ночь. В квартирах бывают сразу пять, а то и больше девушек разной комплекции, цвета кожи — в общем, на любой вкус», — отметил он.

При этом многие жители многоэтажек иногда даже не догадываются, что они соседствуют с такими «романтичными» квартирами.

«Я как-то ходил к одной из девушек недалеко от своего дома. Выходя от нее, встретил знакомого, который понятия не имел, кто из соседей чем занимается», — заключил Иван.

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Бордель на съемной квартире

Как рассказала РИАМО к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева, если человек считает, что в квартире его соседей работает бордель, то идти туда для выяснения отношений не стоит.

«Возможно, получится договориться так, чтобы соседи причиняли меньше неудобств и не нарушали вашего спокойствия. Но вот убедить их свернуть свою деятельность вряд ли получится. Хотя есть смысл прийти якобы договариваться, но записать разговор на диктофон, чтобы потом подтвердить сам факт существования борделя», — отметила эксперт.

Кроме того, если в подъезде стоит видеокамера, то стоит сохранить видео, где заметно посещение одной и той же квартиры разными людьми: чем больше удастся собрать доказательств, тем лучше.

Если же публичный дом базируется на съемной квартире, то прежде всего нужно связаться с ее владельцами. У арендодателей необходимо требовать устранения нарушений закона. Также им можно пригрозить обращением в суд с требованием привлечь к ответственности и их самих как возможных организаторов борделя.

«Такому собственнику нужно дать понять, что через суд можно добиться принудительного выселения из квартиры, что приведет к продаже квартиры на публичных торгах», — сказала Васильева.

Стоит отметить, что местные власти, как правило, дают собственникам таких квартир шанс исправиться и требуют устранить все нарушения до определенного срока.

«Если владелец квартиры продолжит нарушать закон, то тогда в суде стоит представить все доказательства, а также потребовать принудительного выселения», — отметила эксперт.

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Коллективные жалобы

Опрошенные РИАМО эксперты считают, что для прекращения работы борделя в обычном жилом доме соседям нужно обратиться в местное отделение полиции, например, через официальную электронную приемную ведомства — там это можно сделать анонимно.

«Для усиления эффекта рекомендуется подать сразу несколько типовых обращений — пять-десять штук или больше. В такой ситуации правоохранители будут вынуждены принять меры по закрытию заведения. Если на жалобы не отреагируют, нужно обратиться в прокуратуру и пожаловаться на бездействие. Можно также приложить жалобу на публичный дом», — сказал Константин Ерохин.

В таком случае прокуратура обязана будет провести необходимые мероприятия, чтобы проверить факты, изложенные в обращении. Если эти шаги ни к чему не привели, необходимо обратиться в Управление собственной безопасности МВД РФ или его территориальные подразделения.

«В этом случае акцент нужно сделать на том, что сотрудники полиции умышленно не предпринимают действий по предотвращению незаконных действий устроителей притонов», — отметил Ерохин.

Если же такое заведение находится «под защитой» правоохранителей, то все равно не стоит останавливаться, уверена Оксана Васильева. По ее словам, вряд ли организатором удалось договориться со всеми.

«Необходимо регулярно писать жалобы во всевозможные органы и во все инстанции. Рано или поздно своего можно будет добиться», — заключила эксперт.

Как заявил Константин Ерохин, есть статья 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Она делает уголовно наказуемыми действия, связанные с организацией проституции другими лицами, а также содержание притонов или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией. Кроме того, для лиц, занимающихся проституцией, есть административная ответственность, предусмотренная ст. 6.11 КоАП РФ. Однако штраф у нее довольно символический — 1500-2000 рублей.

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