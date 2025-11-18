Российский сенатор рассказал, как может «рвануть» на Украине

Пушков: Умеров может быть причастен к хищениям на миллиарды

Новый виток украинского политического кризиса связан с бегством из страны секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Как отмечает российский сенатор Алексей Пушков , высокопоставленный чиновник мог опасаться расширения антикоррупционного расследования с энергетической сферы на оборонный комплекс.

«Пока расследование коснулось только 100 млн долларов в сфере энергетики. Но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны. И вот тогда рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды», — прогнозирует парламентарий.

Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже заявил о преступном влиянии бизнесмена Тимура Миндича на Умерова и министра энергетики Германа Галущенко. По данным СМИ, речь идет о закупке некачественных бронежилетов для украинской армии.

Сам Умеров, находящийся сейчас в Катаре, называет эти обвинения безосновательными, однако депутаты Верховной рады уже выражают сомнения в его возвращении на родину.