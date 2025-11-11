Умеров: Миндич не оказывал влияния на его работу в МО Украины

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в Telegram-канале заявил, что бизнесмен Тимур Миндич не оказывал влияния на его работу в Минобороны.

«Любые попытки увязать мою работу в министерстве обороны с „влиянием“ каких-либо лиц безосновательны. В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т. д. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос о бронежилетах по контракту. В результате контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и никакой продукт не был поставлен», — отметил он.

Утром 10 ноября киевские правоохранители пришли с обысками к Тимуру Миндичу в столице соседней страны. Он считается «кошельком» Зеленского. Обыски проводили работники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Предприниматель уехал из Украины ночью.

Миндича обвиняют в коррупции на покупке дронов для нужд ВСУ. Соратник Зеленского мог стать фигурантом расследования ФБР США по делу об отмывании средств через оффшорную компанию.

Еще работники НАБУ провели обыски у министра юстиции, экс-министра энергетики Германа Галущенко. Также правоохранители пришли в национальную энергокомпанию соседней страны «Энергоатом».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.