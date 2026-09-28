Воропанов: пробные топки в Подмосковье выполнены на 89% и завершатся в срок

В Московской области специалисты начали проводить пробные топки в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

«Что такое пробные топки? Это тестовый запуск котельного оборудования и всей системы теплоснабжения перед началом отопительного сезона. Ты (речь о котельных — ред.) должен выйти на график, дать рабочее давление и еще раз посмотреть, все ли в порядке, нормально ли работает система. То есть основная цель — это опробовать оборудование, выявить и устранить неисправности до наступления холодов, а также устранить завоздушивание системы потребителей», — рассказал Воропанов в ходе совещания губернатора с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Благодаря проведению пробных топок, по словам Воропанова, исключается большое количество инцидентов, которые могли бы произойти в холодное время года. У специалистов остается достаточно времени, чтобы исправить все недочеты и обеспечивать жителей Подмосковья теплом весь отопительный сезон.

До 1 октября 2026 года специалистам предстоит провести 2810 пробных топок. Соответствующие работы стартовали с 15 сентября и к текущему моменту выполнены на 89,2% — проведено 2509 пробных топок.

В настоящее время идет анализ поступающей информации, еще предстоит провести 301 пробную топку. Согласно предварительным данным, все будет выполнено в установленные сроки.

Воропанов также отметил, что в Серпухове правильно провели пробную топку, в результате чего заменили 80 м трубы, что помогло избежать аварии в Пущине в будущем. В Щелкове также провели замену 2 м трубы, а в Павловском Посаде — 4 м. Все это говорит о том, что специалисты качественно готовятся к зиме.

«Коллеги, молодцы! Так держать», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья.

Воропанов отметил, что областное Минэнерго предлагает начать отопительный сезон в Подмосковье с 1 октября. Подача тепла пройдет в три этапа и продлится до 10 октября 2026 года. В первую очередь к теплу будут подключены социально значимые объекты, затем жилой фонд. В последнюю очередь тепло получат прочие потребители.

Ранее Воропанов доложил Воробьеву о том, как регион готовится к новому отопительному сезону, а также о том, как прошли гидравлические испытания сетей.

Губернатор Московской области подчеркнул, что при включении отопления в Подмосковье промахов не должно быть допущено.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.

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