Воропанов рассказал Воробьеву о ходе гидравлических испытаний в Подмосковье

В ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов министр энергетики Московской области Сергей Воропанов рассказал, как проходят гидравлические испытания. По его словам, с 1 октября в регионе планируют начать отопительный сезон.

«Что такое гидравлические испытания? Это испытания теплосетей повышенным давлением. Берется на 25% выше от рабочего (давления — ред.), и это мероприятие помогает нам выявить слабые поврежденные участки. А самое главное — устранить их до начала отопительного периода», — подчеркнул Воропанов.

В настоящее время протяженность теплосетей в Подмосковье составляет 10 672 км, на сегодняшний день все они опрессованы в полном объеме.

Воропанов подчеркнул, что на этом этапе выявлено 737 повреждений и это хорошо для региона, потому что у специалистов есть время устранить все слабые места и таким образом избежать аварии в холодное время года.

«Гидравлические испытания мы подтверждаем в первую очередь датчиками давления, выездом МОС АВС на центральные магистрали и актами гидравлических испытаний. Здесь я хотел бы сказать спасибо коллегам в Ступине, Шатуре, Луховицах, Рузском округе и Балашихе. Огромное спасибо! Вы правильно поняли сигнал (о выявлении максимального числа повреждений — ред.), это основная задача, это как в здравоохранении — сделать прививку перед пандемией», — сказал министр.

До этого Воропанов доложил Воробьеву, что подготовка к отопительному сезону в Подмосковье разбита на 4 этапа, в которые входят в том числе гидравлические испытания и пробные топки.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что в регионе активными темпами идет работа по модернизации систем отопления и водоснабжения.

«Мы активно форсируем чистую воду, в Яхроме сдали ВЗУ, который весь город обеспечил чистой водой. У нас большая работа по отоплению — замена сетей, мы 250 км меняем в год, это очень много», — сказал Воробьев.

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