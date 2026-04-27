Воробьев: все аварийные и коммунальные службы переведены на усиленный режим

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада и сильного ветра. Глава региона лично контролирует восстановление электричества, отключение которого произошло из-за непогоды.

«На базе РЭСов в округах с наибольшим числом отключений развернуты муниципальные штабы. Мониторинг ведется в непрерывном режиме, отчеты поступают каждый час», — написал Воробьев в своем канале в МАКС.

Последствия непогоды ликвидируют 120 бригад электриков («Россети», «Мособлэнерго», «Мособлгаз»), 22 бригады лесного хозяйства для расчистки просек и опиловки деревьев; 40 передвижных электростанций. От «Автодора» задействованы 93 единицы техники и 114 человек. В режиме готовности находятся 100 бригад МЧС — это 300 человек.

«Особое внимание — самым сложным округам: в Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов направили дополнительные бригады (по пять в каждый). Берегите себя и будьте осторожны», — добавил глава региона.

Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах падают деревья, случаются аварии. Действует «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды.

